Hindistan’da otomobilini Koronavirüs'e çeviren adam, ‘evde kal’ çağrısı yaptı

10 Nisan 2020 13:27
Yeni tip Koronavirüs günlerinde Hindistan’da Koronavirüs kaskıyla devriye yapan polislerden esinlenen bir adam otomobilini yeni tip Koronavirüs'e çevirdi.
Hindistan’ın güneyinde otomobiline korona virüs görünümü veren bir adam her gün kilometrelerce yol kat ediyor.
Hindistanlı adam, korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında insanların karantinaya uymasını sağlamak için bu yöntemi denediğini açıkladı.
Hindistan’da kaskıyla devriye yapan polisten esinlendiğini belirten adam sokağa çıkma yasağının sürdüğü Hindistan’da ‘evde kal’ çağrısı yaptı.
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