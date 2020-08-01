Hindistan'da inek eti taşıdığı iddia edilen bir kişi kalabalığın lincine uğradı

Hindistan'ın Gurgaon kentinde inek eti taşıdığı iddiasıyla linç edilen bir kişi hastanelik oldu.

Haryana eyaletine bağlı Gurgaon kentinde Müslüman bir genç, inek eti taşıdığı iddiasıyla durduruldu. Aracından indirilen Lukman adlı genç, sokak ortasında linç edildi. Bazı saldırganların ise elinde çekiç bulunduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların Müslüman genci tekmelediği görüldü.

Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Müslüman genç hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polisin Pradeep Yadav adlı kişiyi tutukladığı bildirildi. Gurgaon Polis Şefi Pritpal Singh yaptığı açıklamada, "Daha fazla kişiyi tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Polis, sosyal medyadaki kayıtlara ve söz konusu görüntülerdeki "eylemsizliğine" dair bir açıklama yapmadı. Grup tarafından linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, sosyal medyada çok sayıda kişi, polise ve saldırganlara tepki gösterdi.

Hinduizm'de inek kutsal kabul ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı