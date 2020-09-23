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Hindistan'da çöken binanın bilançosu artıyor

23 Eylül 2020 13:28

Hindistan'ın Bhiwandi bölgesinde pazartesi günü çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi.

Hindistan’nın Maharashtra eyaletindeki Bhiwandi bölgesinde 2 gün önce çöken binada bilançosu artıyor. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldiği açıklandı. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, eğitimli köpeklerin katıldığı arama kurtarma çalışmalar sayesinde cansız bedenlere ulaşıldığı kaydedildi. Arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin de canlı olarak çıkarıldığı aktarıldı.

Yerel kaynaklara göre, hayatını kaybedenler arasında 8 çocuk bulunuyor. Binanın çökmesinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Binanın çökme sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, binanın eski olduğunu ve şiddetli yağışlardan etkilenmiş olabileceğini ifade ediliyor.

Öte yandan, Pazartesi günü binanın çökmesinin ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yetkililerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirmiş, Modi hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dilemişti.

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