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Hindistan’da çekirge istilası panik yarattı

28 Haziran 2020 12:09

Hindistan’da başkent Yeni Delhi’nin güneybatısındaki Gurugram kentinde yaşanan çekirge istilası paniğe neden oldu.

Korona virüsle mücadele eden Hindistan, aynı zamanda çekirge istilasıyla boğuşuyor. Çekirge sürüleri, başkent Yeni Delhi’nin güneybatısındaki Gurugram kentini istila etti. Hindistan’ı ilk kez Aralık 2019’da istila eden çekirge sürüleri, tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Evlerin çatılarına ve balkonlarına giren çekirgeler kentte paniğe neden oldu. Yerel kaynaklar, Gurugram kentinde ilk kez çekirge istilasının yaşandığını kaydetti.

Başkent Yeni Delhi’de yetkililer, çekirge sürüsünün kente ulaşması ihtimaline karşı alarma geçti.

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