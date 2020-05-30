Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada

Hindistan'daki Sonaura kasabasında toprağa gömülen bebeğin ağlamasını duyan bir kişi, bebeği ölmekten son anda kurtardı. Kasaba halkı, toprağın altından kurtarılan bebeği hastaneye yetiştirdi.

Hindistan'daki Sonaura kasabasında ağlama sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne gidince toprağa gömülmüş bir bebek buldu. Toprağın altından çıkarılan bebek, bir süre hareketsiz kaldı ancak daha sonra kolunu ve bacağını hareket ettirdi. Kasaba halkının hastaneye yetiştirdiği bebeğin tedavisi devam ediyor.



Bebeğin kim tarafından gömüldüğü ve kime ait olduğu henüz tespit edilemedi ancak Sonaura kasabasından bir kadının bebeği evlat edineceği belirtildi. Öte yandan polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA