Hindistan'da 250 milyon işçi greve gitti

Hindistan'da, yaklaşık 250 milyon işçi ve emekçi, önlem alınmadığından dolayı Koronavirüs salgınının işçi ve emekçi kesimler arasında büyük yıkım ve ölüme neden olduğunu söyleyerek greve çıktı.

Evrensel'de yer alan habere göre iktidardaki BJP hükümetinin gerekli önlemleri almadığı ve bu yüzden Koronavirüs salgınının işçi ve emekçi kesimler arasında büyük yıkım ve ölüme neden olduğu 1,3 milyar nüfuslu Hindistan’da yaklaşık 250 milyon işçi ve emekçi bugün greve çıktı.

Geçtiğimiz Salı günü açıklama yapan on sendika federasyonu greve 250 milyon kişinin katılmasını beklediklerini duyurmuşlardı.

Grev çağrısını Hindistan Ulusal Sendika Kongresi (INTUC), Tüm Hindistan Sendikalar Kongresi (AITUC), Hind Mazdoor Sabha (HMS), Hindistan Sendikaları Merkezi (CITU), Tüm Hindistan Birleşik Sendika Merkezi (AIUTUC), Sendika Koordinasyonu Merkezi (TUCC), Serbest Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SEWA), Tüm Hindistan Merkez Sendikalar Konseyi (AICCTU), İşçi İlerici Federasyonu (LPF) ve Birleşik Sendika Kongresi (UTUC) yaptı.

Buna göre, merkezi ve yerel yönetime bağlı sektörlerdeki kamu çalışanları, banka çalışanları, özel sektördeki sanayi işçileri, ev işçileri, inşaat işçileri, tarım işçileri, kırsal ve kentsel bölgelerdeki esnaflar ve hatta seyyar satıcılar gibi birçok kesimden emekçilerin greve katılması bekleniyor. Sendikalar, özel araç sahipleri ve taksi şoförlerine de trafiğe çıkmamaları çağrısı yapmışlardı.

Hükümet partisi BJP’ye bağlı Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) ise greve katılmayacağını açıklamıştı.

Tüm Hindistan Elektrik Mühendisleri Federasyonu (AIPEF) da ülke çapındaki elektrik mühendislerinin merkezi hükümetin özelleştirme politikalarını protesto edeceklerini açıkladı.

Sendikaların talebi hükümetin tarım ve işçi haklarına yönelik reform adı altında hazırladığı yasaları geri çekmesi.

Hindistan merkezli haber sitelerine göre sendikalar, hükümetin kamu bankaları da dahil olmak üzere demir yolları, mühimmat fabrikaları ve limanlar gibi devlet tarafından işletilen kuruluşlarının özelleştirilmesinin durdurmasını talep ediyor.

Gelir vergisi ödeyemeyen tüm aileler için ayda 7500 rupi (yaklaşık 100 dolar) nakit para desteği, ayda kişi başına 10 kg ücretsiz gıda, Mahatma Gandhi Ulusal Kırsal İstihdam Garantisi Yasasının ücret artışı ve kentsel bölgeleri de kapsayacak şekilde yılda 200 işgününe genişletilmesi de sendikaların talepleri arasında.

Sendikalar ayrıca hükümet ve PSU (bir tür alt kamu işletmesi) çalışanlarını erken emekliliğe zorlayan düzenlemenin geri çekilmesi, “herkese emekli maaşı hakkı”, Ulusal Emeklilik Sisteminin değiştirilmesini de talep ediyor.

"Başbakan Modi, antiulusal ve emek karşıtı politikalarını yeniden gözden geçirmelidir"

Hindistan Komünist Partisi (Marksist), bir açıklama yayımlayarak “Ülkenin dört bir yanındaki işçi sınıfını, köylüleri ve tarım işçilerini, merkezi hükümetin antiulusal, halk karşıtı; özellikle büyük ölçekli özelleştirme ve ulusal varlıkların yağmalanması, çalışma yasalarını yürürlükten kaldırılması ve yeni tarım yasası politikalarına karşı oldukça başarılı protestoları nedeniyle kutluyoruz” denildi.

Protestoların ülke genelinde, özellikle BJP tarafından yönetilen eyaletlerde şiddetli baskı, sindirme ve büyük çaplı gözaltına rağmen gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, işçi ve emekçilerin göz yaşartıcı gazla veya tazyikli suyla engellenmeye çalışdığı belirtildi.

“Sendikalar tarafından çağrısı yapılan genel grev ülkenin her yerinde yoğun yanıt aldı. Kamu sektörü grevi bu sefer öncekinden daha etkili oldu” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Merkezi hükümet ve Başbakan Modi, Hindistan'ın emekçi halkının, tarım işçilerinin ve örgütsüz işçilerin böylesine yaygın öfkesi ve protestoları karşısında, geçim kaynaklarını mahveden antiulusal ve emek karşıtı politikalarını yeniden gözden geçirmelidir” denilerek protestoların yarın da devam edeceği belirtildi.