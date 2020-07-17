T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hindistan’da 2 bina çöktü: 8 ölü

17 Temmuz 2020 10:52

Hindistan’ın Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle 2 binanın çökmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Hindistan'ın batısındaki Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle 2 bina çöktü. Binaların çökmesi sonucu kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede bu sabah 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Dün çöken binanın enkazından 2 günde toplamda 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, arama kurtarma ekipleri, emniyet güçleri ve çevre sakinlerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ekipler, enkaz altında hala birilerinin olabileceğini belirtiyor. Ayrıca yetkililer Mint Road in Fort’da çöken binanın daha önce tehlikeli bina olarak ilan edildiğini belirtti.

Şiddetli yağmurların süreceğinin belirtildiği Mumbai’de elektrik ve su kesintileri, su baskınları, yol çökmeleri ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılar sürdürülüyor.

ETİKETLER

hindistanmumbaibina çöktü8 ölü

Diğer Videolar

30 Ağustos gösterisinde oyuncu yaralı taklidi yaptı; sonrasında olanlar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Eylül 2020

Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri sürüyor: "Ortada bir yangın var; bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz"

Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal’ın babası: Feryadımı duyun, adım atın

Almanya'da polisin yaşlı kadına şiddeti tepki topladı

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: 'Pandemide hükümetin sorumluluğu yok' kabulü yerleşti, okumuş yazmışlar da 'hükümet kaybetse bile gitmez' diyor; olacak iş değil!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı için esprili çıkış: Yatağıma attım onu...

Demet Evgar’ın acı günü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu...

Barış Atay’a saldırı! ...

Işıl Özgentürk: Tamam anlaşıldı; Batman halkından özür diliyorum...

Porno yıldızı Lauren Wambles, erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalamak suçlamasıyla...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı için esprili çıkış: Yatağıma attım onu...

Demet Evgar’ın acı günü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24