T24 LogoT24 Logo
Haberler

Himalaya dağlarındaki çığ düşme anı kamerada

16 Ocak 2021 10:18

Nepal'de, Himalaya dağlarındaki Kapuche Buzul Gölü yakınlarında meydana gelen çığ felaketi bölgedeki turistlerin kamerasına yansıdı.

Nepal'de, Himalaya dağlarındaki Kapuche Buzul Gölü'nün  yakınında çığ felaketi yaşandı. Çığ düşme anları ise, bölgedeki otelde konaklayan bir turist tarafından an be an kaydedildi.

Turist, düşme anını heyecanla anlattı. Felaketi kayda alan Shambhu Adhikari adlı turist "Bu, hayatımın en heyecan verici ve müthiş deneyimiydi. Şansıma çabucak yoldan çekildim, hayatımı ve gitarımı kurtardım. Böylesine inanılmaz bir manzara görebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Himalayaların en yüksek zirvelerinden olan Annapurna Dağı yakınlarında geçtiğimiz yıl Ocak ayında 3 bin 230 metredeki kamp yerinde yoğun kar yağışının ardından çığ düşmüş, 7 kişi hayatını kaydetmişti.

ETİKETLER

NepalKapuche Buzul GölüHimalaya dağlarıçığ felaketiçığ düşme anı

Diğer Videolar

Tatvan'da 10 askerin şehit olduğu helikopter görüntülendi

ABD’de 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı!

Çin'de 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mart 2021

CHP'li Başarır, Mersin'in sorunlarını anlatırken AKP sıralarından yükselen "Ağlama" seslerine böyle yanıt verdi

CHP'li Kadıgil'den iktidara: Sakın AKP kongrelerinde bulaşmayan bu virüsün 8 Mart’ta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Güldür Güldür'ün göndermelerle dolu skeci gündem oldu: Çay-simit, aşı......

35 yıldır kimseyle konuşmuyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Enflasyonda beklenmedik artış: Ağbal'ın işi şimdi daha zor; piyasa...

Yoğun bakımda tedavisi süren Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin...

HDP'li Beştaş: Pervin Buldan'a dil uzatan insan müsveddesi, yaratık MHP'liden...

Erman Toroğlu: Artık Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha...

Anket: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamayanların sayısı, onaylayanlardan fazla...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Güldür Güldür'ün göndermelerle dolu skeci gündem oldu: Çay-simit, aşı......

35 yıldır kimseyle konuşmuyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24