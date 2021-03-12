Hilal Kaplan: Müslüman feminist olmaz!

Sabah yazarı Hilal Kaplan, kendi Youtube kanalından “Neden feminist değilim?” başlığıyla yayınladığı videoda, Müslüman bir kadının feminist olamayacağı görüşünü savundu.

'Düşen bir uçakta ateist yoktur' sözünü, savunduğu görüşe uyarlayan Kaplan, "Batan bir gemide de feminist yoktur çünkü gemideki bütün kadınlar, 'önce kadınlar ve çocuklar' diye bağıran erkeğin sesine doğru koşmaktadır" dedi.

İnsan eliyle üretilen bir ideolojiyle İslam'ın son kertede yüzde yüz buluşması mümkün değildir" diyen Kaplan, "Müslüman feminist olmaz" dedi.