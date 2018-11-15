Hikmet Karaman: Bu sene Başakşehir'in şampiyon olması lazım

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Hikmet Karaman, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışından, Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör arayışına, Beşiktaş'ın yaşlanan kadrosundan, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk iddiasına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Karaman, "Bu sene Başakşehir'in şampiyon olması lazım. Abdullah hocanın, başkanın ve yönetimin eline böyle bir fırsat daha geçmez. Bir tarih yazmak istiyorlarsa, müzelerine çok önemli bir kupa koymak istiyorlarsa, bu sene büyük bir fırsat" dedi.