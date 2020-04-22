Hikâyeleri 'en iyi belgesel' ödülü alan 'Adem Amca' ile 'Yaren Leylek', Koronavirüs günlerinde görüşemiyor

Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Köyü’nde geçen Yaren Leylek ve 'Adem Amca’nın 'Yaren' isminde belgesel olan ve Prag Film Ödülleri’nde en iyi belgesel ödülünü alan hikâyesinin arasına yeni tip Koronavirüs girdi.

67 yaşında olan Adem Yılmaz, sokağa çıkamadığı için Yaren Leyleği uzaktan izleyerek özlem gideriyor.

Evinin bahçesinden Yaren’inin yolunu gözleyen 'Adem Amca’yı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ziyaret etti. Maske ve dezenfektan hediye eden Başkan Özkan, 'Adem Amca’nın talebini de yerine getirerek kayık bağlama kütüğü üzerinden 'Adem Amca’nın kayığının adını değiştirdi.

'Adem Amca’nın balıkçı kayığının adı resmen ‘Yaren’ olurken, Yaren yazılı tabelayı da Başkan Özkan, Adem Yılmaz’a takdim etti.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Köyü’nde balıkçılık yapan Adem Yılmaz’ın her bahar kayığına konan Yaren Leylek hikayesi belgesellere konu olmuştu. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in ortaya çıkardığı Yaren Leylek ve Adem Amca’nın hikâyesi Çekya’da düzenlenen Prag Film Ödülleri’nde en iyi belgesel ödülünü almıştı. 65 yaşından büyük Adem Yılmaz korona virüsü nedeniyle evden çıkamadığı için Yaren Leyleği'ne kavuşamıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey Eskikarağaç Köyü’nde geçen Yaren Leylek ile Adem Amca’nın hikayesi Uluslararası Prag Film Festivali’nde birinci oldu. Bu hikaye dolayısıyla Eskikaraağaç Köyü Türkiye’nin gündemine girdi. Koronavirüs ile ilgili küresel bir mücadele gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede de çeşitli önlemler alınıyor. Uygulanan kurallardan bir tanesi 65 yaşın üstündeki vatandaşların evden çıkmaması. Dolayısıyla hayatını balıkçılıkla idame ettiren Adem amcamız da bu kurallara uyuyor” dedi.

Yaren Leyleği çok özlediğini belirten Adem Yılmaz da, “Bahçeye çıktığım zaman Yaren leyleği bazen görebiliyorum. Sahil çevre yolunda onu uçarken görüyorum ve ara sıra bahçeme konuyor. Şimdilik böyle özlem gideriyoruz. Koronavirüs bittikten sonra gölde buluşacağımızı ümit ediyorum. Ben Yaren Leyleği çok özledim. Ama uzaktan olsa da gördüğüm için biraz özlemim diniyor” ifadesini kullandı.



