"Hiçbir meslek aile olmaktan önemli değil" diyen Ali Erbaş'a yanıt: "Mesleğim olmasaydı 1541 lira bakım maaşı ile nasıl geçinecektim?"

"Bizde ayrımcılık çok kötü falan diyenlerin bile bir Arap alerjisi var, geliyor geliyor çok medeni falan derken iş Araplara gelince duruyor, Arap antipatisi hatta düşmanlığı. Ancak orada da bir kültür hazinesi gizli. Tarihteki pek çok ilkler İpek yoluyla Batıya oradan taşınmış."

Geçtiğimiz günlerde Aile ve Dini Rehberlik Büro merkezlerinde görevlendirilen personele yönelik konuşma yapan Erbaş, aile kurumuyla ilgili konuşurken çalışan kadınlara kullandığı yeni sözler günlerce konuşulacak. Aile ve Dini Rehberlik Büro merkezlerinde görevlendirilen personele yönelik konuşma yapan Erbaş, aile kurumuyla ilgili konuşurken çalışan kadınlara kullandığı yeni sözler günlerce konuşulacak. Boşanmalardaki en büyük sebebin ilgisiz davranmaktan dolayı çıktığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Boşanmalardaki en büyük sebep sorumsuz ve ilgisiz davranma olarak ortaya çıkmaktadır. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim, hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye ilgisizliğe, mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir sorumluluk baba olma sorumluluğundan daha büyük olamaz” demişti. Erbaş, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanmıştı; "Elbette hayatın her alanın da olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar mümkündür. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları haksızlığa yol açmadan sabır ve fedakarlıklar ve adalet duygusuyla aşmaya çalışmaktır. Ailede herhangi bir sorun ortaya çıktığında gerek kadın gerekse erkek için başvurulacak. İlk merci aklı selim olmalıdır. Vicdan, güzel ahlak ve sorumluk olmalıdır.”