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"Hiçbir meslek aile olmaktan önemli değil" diyen Ali Erbaş'a yanıt: "Mesleğim olmasaydı 1541 lira bakım maaşı ile nasıl geçinecektim?"

"Birilerine bir tavsiye verecekseniz; engelli ailelerini desteklemesi için devlete verin bence"

30 Aralık 2020 11:55

T24 Haber Merkezi
 
İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Kurucu Üyesi Sedef Erken, "Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez" diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Twitter üzerinden "Bir mesleğim olmasaydı anne olarak hiç öngöremeyeceğim bir şekilde otizmli bir çocuğum olduğunda devletin bana ödeyeceği 1541 TL bakım maaşı ile nasıl geçinecektim acaba?" sorusunu yönelterek yanıt verdi. 
Erbaş'ın söylediklerinin gerçek hayatta karşılığı olmadığını belirten Erken konuyla ilgili tweet dizisinde "Birilerine bir tavsiye verecekseniz geçim derdi yüzünden parçalanan engelli ailelerini desteklemesi için devlete verin bence" diye yazdı. 
 
Erken'in tweet dizisi söyle;
 
"Söylediklerinin gerçek hayatta karşılığı yok, Allah'ın emri değil, kendi geleneksel anlayışını yüzyıllar sonraya dayatmaya çalışmak gibi nafile bir çaba. Birilerine bir tavsiye verecekseniz geçim derdi yüzünden parçalanan engelli ailelerini desteklemesi için devlete verin bence."

"Diyanetin bu konularda yapabileceği o kadar çok şey var ki..."

 
"Böyle söylediğimde de bana kızıyorlar, ayrımcılığı din üzerinden mi öğretsin istiyorsun, evet bence inananın inandığı üzerinden öğrenmesi gerekiyor, çünkü İslam'da çok gelişkin bir sosyal adalet kavramı ve uygulaması var aslında ama hayata ne kadar geçirilebildiği çok tartışmalı..."
"Daha İslam'dan önce bile Arap kabileleri arasında kurulan Hilfü’l Fudul örneği var mesela. Hz.Muhammed'in daha 20 yaşlarındayken aralarına katıldığı ve tüm ezilenleri zulümden korumak üzere kurulmuş bir sosyal ağ bu. O zamanlar kurum falan yok, kabilesin, yeminle kuruyorsun."
"Hilfü’l Fudul’da görev alan kişiler farklı dünya görüşünde olsalar bile temel ahlaki ilkelerde birleşmişler. Temel görevleri zulmü engellemek ve kavgaları uzlaştırmak. Yani arayan herkese kendi tarihinde güzel örnekler çok, iş ki faydalı ve birleştirici olmak iste."
"Bizde ayrımcılık çok kötü falan diyenlerin bile bir Arap alerjisi var, geliyor geliyor çok medeni falan derken iş Araplara gelince duruyor, Arap antipatisi hatta düşmanlığı. Ancak orada da bir kültür hazinesi gizli. Tarihteki pek çok ilkler İpek yoluyla Batıya oradan taşınmış."
 
Geçtiğimiz günlerde Aile ve Dini Rehberlik Büro merkezlerinde görevlendirilen personele yönelik konuşma yapan Erbaş, aile kurumuyla ilgili konuşurken çalışan kadınlara kullandığı yeni sözler günlerce konuşulacak.

Boşanmalardaki en büyük sebebin ilgisiz davranmaktan dolayı çıktığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Boşanmalardaki en büyük sebep sorumsuz ve ilgisiz davranma olarak ortaya çıkmaktadır. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim, hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye ilgisizliğe, mazeret olamaz.  Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir sorumluluk baba olma sorumluluğundan daha büyük olamaz” demişti. 

Erbaş, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Elbette hayatın her alanın da olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar mümkündür. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları haksızlığa yol açmadan sabır ve fedakarlıklar ve adalet duygusuyla aşmaya çalışmaktır. Ailede herhangi bir sorun ortaya çıktığında gerek kadın gerekse erkek için başvurulacak. İlk merci aklı selim olmalıdır. Vicdan, güzel ahlak ve sorumluk olmalıdır.”

 
 
 

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