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Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!

18 Şubat 2020 10:54

'Hiç’likten Gelen Güç' kitabının yazarı Tuğçe Işınsu, kitabının 'tılsımlı' olduğunu ve sadece kitabını satın alan kişilerde etkili olacağını savundu. 

Kitabının tılsım ve para çeken ritüeller içerdiğini savunan Işınsu, sosyal medyada paylaştığı videoda, "Kitabı arkadaşıma vereyim veya komşu istedi, biraz da o göz gezdirecek şeklinde olmuyor. Satın alan kişinin enerjisine uyumlanma özelliği var" dedi. 

Rafta bulunan kitaplara dokunulmasının veya göz atılmasının önemli olmadığını söyleyen Işınsu, "Kargocu getirirken dokundu o önemli değil. Fakat siz sahip olduktan sonra başka bir kişiye devredilemez. Çünkü enerjiye uyumlanma özelliği olan bir kitap ve tılsımlı" ifadelerini kullandı. 

Kitabının satın alınarak başkalarına hediye edilebileceğini söyleyen yazar, kitabının her evde bulunan kişi sayısı adedinde  alınması gerektiğini söyledi. Işınsu "Zaten çok ucuz internette 20 küsür... Herkesin o kadar parası vardır diye düşünüyorum" diye konuştu. 

Paylaştığı videoya yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ise Işınsu'yu tiye alarak, "Hocam kitabı okumamız da gerekiyor mu yoksa alsak yeter mi", "Babamın kredi kartıyla aldım, tılsım bana mı gelir babama mı?", "Kitabı kredi kartıyla 3 taksitle aldım. Tılsım da her ay 1/3 oranında mı gelecek acaba?", "İlk başta kitap tılsımı çalışıyordu, şimdi çalışmıyor teknik servisi var mı?" diye yazdı. 

Işınsu'nun kitabı "Çok satanlar' listesinde 3. sırada... 

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tuğçe ışınsuHiç’likten Gelen Güçtılsımlı kitapyazarfeniks yayınları

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