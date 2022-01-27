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'Hiç gitmediği' İstanbul'dan trafik cezası geldi

623 TL’lik cezayı ödeyen Demirtaş, Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu

27 Ocak 2022 15:27

Antalya'da yaşayan ve hiç İstanbul'a gitmediğini ifade eden çiçekçi Naim Demirtaş'a İstanbul’da 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi.
 
623 TL’lik cezayı ödeyen Demirtaş, Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu.
Toplam 623 liralık 2 ayrı trafik cezası tutanağı düzenlendiğini gören Demirtaş, cezayı indirimli şekilde ödedikten sonra Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu. 
 
Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Naim Demirtaş, “İstanbul’da Ispartakule Caddesi’ne hiç araçla gitmediğim halde orada, ‘Dur ihtarına uymamak ve ters yönden gitmek’ suçundan trafik cezası yemişim. Şimdi adliyeye bu cezaya itiraz etmeye gidiyorum” dedi.
 
Ceza tutanaklarının Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendiğini belirten Demirtaş, “Trafik cezası 1 hafta önce uygulanmış, ben o tarihlerde İstanbul’a da gitmedim. Ben de şaşırdım kaldım, İstanbul’a gitmem gelmem yok. Trafik cezası Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden geliyor. 623 lira trafik cezası gelmiş. ‘Ödemesini yapın itirazı öyle yapın’ demişlerdi. 467.25 kuruş ödeme yaptım indirimli olarak. Şimdi de cezaya itiraz edeceğim” ifadelerine yer verdi.
 
Kaynak: İHA
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