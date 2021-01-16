Hiç gitmediği Adıyaman’dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu

Adana’da market işleten Ferdi Şen'in, hayatında hiç gitmediği Adıyaman'dan minibüsüne ceza geldi.

Adıyaman'da kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 288 lira para cezası yazıldığını gören Şen, EDS kamerası ile çekilen ceza fotoğrafına ulaştı. Fotoğraftaki panelvanın minibüsün farklı bir marka olduğunu, ancak plakanın aynı olduğunu gören Şen, Adıyaman Trafik Şube Müdürlüğü'ne cezanın iptali için dilekçe gönderdi.

Cezaya itiraz eden Şen, "Hayatımda gitmediğim Adıyaman’dan kırmızı ışık ihlali nedeniyle ceza yedim. Eşimle de aram bozuldu. Ondan gizli Adıyaman’a gittiğimi düşündü. Herkese farklı ilden miras kalır, benim şansıma ceza geliyor’’ dedi.