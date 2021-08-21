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Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

Yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

21 Ağustos 2021 19:15

İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopterle yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar ve devam eden soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

heybeliadayangın

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