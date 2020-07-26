İstanbul Heybeliada'da bir tekne alabora olarak battı. Teknede bulunan 27 kişi Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından kurtarıldı. Yolculardan 11'i hastaneye kaldırıldı.

Adalar Kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlçemiz Heybeliada açıklarında bugün saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora olmuştur. Alınan ilk bilgilere göre; mürettebatıyla birlikte (27) kişi bulunan teknedeki yolcular, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerimizce kurtarılmıştır. Kurtarılanlardan (11) kişi, 112 deniz acil sağlık ekiplerimizce çeşitli hastanelere sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikeleri yoktur. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış, deniz tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.