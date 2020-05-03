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Her yıl yaklaşık 7 milyon lalenin ekildiği ünlü bahçe, kapılarını internetten açtı

03 Mayıs 2020 11:48

Hollanda'nın dünyaca ünlü lale bahçesi Keukenhof Bahçesi, bu yıl kapılarını internet üzerinden açtı.

Baharın gelmesiyle milyonlarca çiçek açan lale bahçesi, aynı zamanda Avrupa'nın Bahçesi olarak da biliniyor. Koronavirüs karantinası sebebiyle ziyaretçilere kapalı olan bahçenin yetkilileri, tüm bahçeyi 360 derece çekerek sosyal medyadan yayınladı.

Keukenhof'da, her yıl yaklaşık 7 milyon lale ekiliyor. Bahar aylarında lalelerin çiçek açmasıyla binlerce kişinin gezdiği bahçe, bu yıl yeni tip Koronavirüs salgınına yenik düştü.

Bahçe yetkilileri bu rengarenk görsel şöleni 360 derece çekim tekniğiyle görüntüledi.

Ziyaretçiler bu yıl çiçek açan milyonlarca laleyi, internet üzerinden görebilecek. 

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