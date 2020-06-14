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Aslında ne oldu?

"Her siyasetçi muhalefeti tatmalı... Neden mi?"

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

14 Haziran 2020 17:13

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, iktidarda olan siyasilerin neden muhalefet konumunu da görmesi gerektiğine değindi. Muhalefeti gören siyasetçilerin 'hukukun üstünlüğünü hatırladığına' dikkat çeken Tezkan, "Her siyasetçi bir gün muhalefeti tatmalı. Sonra iktidar olursa olsun..." dedi. 

"Her siyasetçiye bir gün muhalefete düşmek nasip olsun' derim" diyen Tezkan, "Hatta sonra yeniden iktidara gelirlerse daha iyi olur. Çünkü muhalefete düştükleri zaman bir hukukun üstünlüğünü hatırlıyorlar. Yargının bağımsızlığını, medyanın önemini, çok sesli medyanın gerekliliğini, insan haklarını... Bir de özeleştiri yapıyorlar" diye konuştu. 

Tezkan şunları söyledi;  

"Bu nereden çıktı?' diyeceksiniz; Babacan parti kurdu. Demeçlerini okuyorum, müthiş. 'En önemlisi fikir özgürlüğünün olması' diyor. Davutoğlu'nun T24'te Murat Yetkin'le röportajını okudum. Özeleştiri yapıyor. Hatalarını sayıyor. Ben de dedim ki; 'O zaman söyleseydin. Önemli olan görev başındayken söylemek. Muhalefetteyken söylediğinde bir önemi olmuyor. 2031, 2014 ve 2015'te Türkiye kaynarken, hukuk yok sayılırken, FETÖ teşkilatı her yeri kasıp kavururken, medyadan kimse ağzını açamazken söyleseydin Türkiye başka bir yerde olurdu. Şimdi iş işten geçtikten sonra söylüyorsun. Bence bir kıymeti yok. Her siyasetçi bir gün muhalefeti tatmalı. Sonra iktidar olursa olsun..."

 

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