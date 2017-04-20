Her Şey Güzel Olacak filminden bir sahne

Komedyen Cem Yılmaz, ilk uzun metrajlı sinema filmi Her Şey Çok Güzel Olacak'ın 20. yılına özel bir sürpriz hazırladığını Twitter'daki takipçilerine duyurdu. Yılmaz bu filmde Mazhar Alanson'la başrolleri paylaşmış, senaryosuna da katkıda bulunmuştu. Cem Yılmaz, 1998 yılında çekilen film için "Önümüzdeki yıl, HŞÇGO filmimizin 20.yılı! 20.yıl şerefine bi 40 dk lık orta metraj özel bi film düşünüyorum" diye yazdı. Her Şey Çok Güzel Olacak filmi, vizyona girdiği dönemde Cem Yılmaz'ın ilk sinema deneyimi olarak gelecek vaad eden yapımlardan biri olarak nitelendirilmişti. Ömer Vargı'nın yönettiği film, Altan ve Nuri kardeşlerin hikayesini konu alıyordu. Altan karakterini Cem Yılmaz, Nuri karakterini ise Mazhar Alanson canlandırmıştı. 2000 yılında yitirdiğimiz Selim Naşit de Altan ve Nuri kardeşlerin babalarını canlandırmıştı.