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Her sabah Atatürk'ü öpüyor

21 Kasım 2018 18:57

Her sabah okuluna gelen minik kız, sınıfına girmeden önce okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılıp öpüyor. Küçük kızın bu davranışı, okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Çorum İsmail Kakaç İlkokulu'nda öğrenim gören birinci sınıf öğrencisi Zeynep Alkaç'ın her sabah derse başlamadan önce Atatürk ile 'hasret giderdiği' okul öğretmenlerinin dikkatini çekti. Güvenlik kameralarını inceleyen okul müdürü Ender Özcan Özçakır, okulu öğrencisi Zeynep Alkaç'ın okula girmeden önce her gün Atatürk büstün gelerek, büstü öpüp sarıldığını daha sonra da defalarca Atatürk büstüne el salladıktan sonra okula girdiğini fark etti. İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır karşılaştığı manzara karşısında duygulandığını ifade ederek, “Bir eğitimci olarak böyle güzel çocuklar yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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