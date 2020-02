Her gün yüzlerce martıyı elleriyle besliyor

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir vatandaş, 4 yıldır her gün yüzlerce martıyı E-5 karayolu kenarında elleriyle besliyor.

Profiterol üreten iş yerlerinden aldığı hamurları martılara getiren Mehmet Adıgüzel'in geliş saatini ve geldiği istikameti öğrenen martılar ise yol güzergahında gelişini bekliyor.

Adıgüzel, "İmalatçı bunları çöpe atıyor ben de çöpe gitmesin diye her gün çuvalla alarak buraya getiriyorum. Sadece İncirli'de besliyorum şu an yolun karşısında güvercinlere de veriyorum ama orası çok kalabalık olduğu için martılara hamuru vermek için buraya geliyorum. Yaklaşık 4 yıldır her gün geliyorum. Ben onları seviyorum onlar da beni seviyor, omzuma sırtıma konarak yiyorlar" dedi.