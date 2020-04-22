Her gün 10 bin lira değerindeki parayı çamaşır suyu ve deterjanla yıkıyor

Zonguldak'ta esnaflık yapan 45 yaşındaki Hakan Oğuz Durukan, yeni tip Koronavirüs'ten müşterilerini korumak amacıyla günde 10 bin TL değerindeki bozuk ve kağıt parayı çamaşır suyu ve deterjanla yıkayarak kasasına koyuyor.

Zonguldak'ın Yağcılar Mahallesinde 20 yıldır esnaflık yapan 45 yaşındaki Hakan Oğuz Durukan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kendi sıkı yönetimini ilan etti. Durukan, müşterilerinin verdiği bozuk para ve kağıt paraları çamaşır suyu, deterjanlarla yıkayarak, kurutup kasasına koyuyor.

Hiç bir yıkanmayan parayı müşterilerine vermeyen Hakan Oğuz Durukan bu sayede vatandaşları Koronavirüs'ten korumaya çalışıyor.

Öte yandan esnaf Durukan, kasa bölümünü de şeffaf naylonla çevirirken, dükkanını dezenfektanlarla korumaya çalışıyor. Esnafın yapmış olduğu bu uygulama ise vatandaşların beğenisini topluyor.

Esnaf Hakan Oğuz Durukan, ''Koronavirüs Çin'de başladığı günden beri takip ediyoruz. Gelen bütün paraları yıkıyoruz. Çamaşır su ve deterjanla parayı yıkıyoruz kasamıza yıkamadan hiç koymuyoruz. Bozuk paralarımızı da aynı şekilde. Sonra onları kurutuyoruz. Halkımızı insanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Kimsenin evine virüs göndermemeye çalışıyoruz. Tüm esnaflardan bunu bekliyoruz. Olsun herkes zor dönemlerde. Dışarıdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Sırf bu uygulama için dükkanımıza gelenler var. Günde 8, 10 bin TL parayı yıkıyoruz''dedi.