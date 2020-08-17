Kadının İnsan Hakları, Yeni Çözümler Derneği yayınladığı video ile İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekti.

"Türkiye'de her yıl yüzlerce kadın erkekler tarafından öldürülüyor" denilen videoda, "10 kadından 4'ü fiziksel veya cinsel şiddete uğruyor. şiddete uğrayan 100 kadından sadece 7'si bunu polise bildiriyor. Bildirilen ihbarların en az yüzde 42'sinde kadınlar şiddet failleriyle barıştırılıyor ya da işlem yapılmıyor. Savcılık toplam şiddet vakalarının yalnızca yüzde 4'ünde devreye giriyor. Bunların da sadece yüzde 21'i mahkumiyet kararıyla sonuçlanıyor. Yani her 1000 şiddet failinden sadece 8'i mahkum oluyor" ifadeleri yer aldı.

Derneğin açıklaması şöyle:

"Türkiye'de her 1000 şiddet failinden 992'si hiçbir ceza almadan hayatına devam ediyor. #İstanbulSözleşmesi şiddetin etkin bir şekilde soruşturulması ve kovuşturulması için var.

İstanbul Sözleşmesi uygulansın demek için sen de bu videoyu paylaşır mısın?

#İstanbulSözleşmesiYaşatır

#İstanbulSözleşmesiniUygula

#İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz"