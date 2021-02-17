Hepsi denizin dibinden çıktı: Balıkçı teknesi, bisiklet, araç lastiği, plastik kasa...

Büyükşehir Belediyesi ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nın iki haftadır yürüttüğü 'Deniz Dibi Temizleme Faaliyeti' tamamlandı. Kentin farklı noktalarında belirli zaman aralıkları ile gerçekleştirilen etkinliğin son rotası Erdemli Balıkçı Barınağı oldu. Kentte insan ve kara kaynaklı deniz kirliliğine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 'balık adamlar' 25 metreküp atık çıkardı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği dalışlarda çıkarılan atıklar ekipleri şaşırttı. Araç lastiği, plastik kasa, cam ve plastik şişe, poşet gibi atıkların eksik olmadığı denizde bu kez balıkçı teknesi ve bisiklet de vardı. Kullanım ömrünü tamamladığı için denizde bırakılan balıkçı teknesi ve bisiklet zamanla dibe çökerek atıl bir atık vaziyetini aldı. Büyükşehir ekipleri hem deniz canlılarına hem de ekosisteme zarar veren bu atıkları çıkararak, geri dönüşüme gönderdi.

15 kişilik ekibin 2 hafta süren çalışmalarının sonunda denizden toplam 25 metreküp atık çıkarıldı. Ekiple çıkarılan atıkları vatandaşların görmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla bir süre Erdemli Balıkçı Barınağı’nda sergiledi.

Atıklar daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne ait entegre düzenli depolama tesisinde bertaraf edilmek üzere yola çıktı. Geri dönüştürülebilir atıklar da aynı bertaraf tesisinde işlemden geçirilerek geri dönüşüme kazandırılacak.

Kaynak: DHA