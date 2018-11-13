Hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan saldırganın cezası 2 yıla düşürüldü

İstinaf Mahkemesi, hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun cezasını 3 yıl 10 aydan 2 yıla düşürdü. Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye tekme atarak hakaret ettiği iddiası ile yargılanan Abdullah Çakıroğlu, İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, "Basit yaralama" suçundan 8 ay, "Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale" suçundan 2 yıl, "Hakaret" suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hem müşteki Ayşegül Terzi hem de sanık Abdullah Çakıroğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, müşteki ve sanığın talebini dosya üzerinden karara bağladı.