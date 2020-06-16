T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hem tıraş ediyor hem müzik ziyafeti çekiyor

16 Haziran 2020 12:20

Sivas’ta bir berber müşterilerini hem tıraş ediyor hem de onlara çeşitli müzik aletleri çalarak müzik ziyafeti yaşatıyor.

Sivas’ta 13 yıldır berberlik yapan Şems Kaynak, kentte mesleğinin yanı sıra müşterilerine verdiği müzik hizmetiyle de tanınıyor. Müzik öğretmeni babasından ilham alan ve yaklaşık 15 müzik aleti çalabilen esnaf Şems Kaynak, Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan iş yerine tıraş olmak için gelen müşterilerine özel parçalar çalıyor.

“Müşteriler tıraş olmaya geldikleri zaman şarkı istiyorlar repertuvarımızda varsa istedikleri eser tabii ki ikramda bulunuyoruz” diyen Kaynak, keman, kanun, klarnet, ud, org gibi aletler çalıyor.

ETİKETLER

sivasberberHem tıraş ediyor hem müzik ziyafeti çekiyorsivasta berberhem traş hem de müzikşems kaynak

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında promptera takıldı: "Geri al, geri al"; "Efendim canlı yayındayız"

Aydın’daki yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor

Hindistan'da inek eti taşıdığı iddia edilen bir kişi kalabalığın lincine uğradı

Park parası karşılığında makbuz isteyen araç sahibini bıçaklayan değnekçi yakalandı

Gözaltına alınan kişinin kelepçeden kurtulmak için yaptığı hareket şaşırttı

Fethiye'de Kelebekler Vadisi yakınında orman yangını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Evlenme teklifi reddedilen erkek, kadının evini bastı, ailesinden 4...

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Avrupa kupalarına gidecek takımlar değişti...

Kolunda penisiyle 4 yıldır yaşıyor...

Kamu bankalarının döviz açığı 10 milyar doları aştı | Ekonomist...

60 milyon liraya yaptırılan Balıkesir'in ikinci havalimanı "potansiyeli yok" diye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Evlenme teklifi reddedilen erkek, kadının evini bastı, ailesinden 4...

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24