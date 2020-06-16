Hem tıraş ediyor hem müzik ziyafeti çekiyor

Sivas’ta bir berber müşterilerini hem tıraş ediyor hem de onlara çeşitli müzik aletleri çalarak müzik ziyafeti yaşatıyor.

Sivas’ta 13 yıldır berberlik yapan Şems Kaynak, kentte mesleğinin yanı sıra müşterilerine verdiği müzik hizmetiyle de tanınıyor. Müzik öğretmeni babasından ilham alan ve yaklaşık 15 müzik aleti çalabilen esnaf Şems Kaynak, Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan iş yerine tıraş olmak için gelen müşterilerine özel parçalar çalıyor.

“Müşteriler tıraş olmaya geldikleri zaman şarkı istiyorlar repertuvarımızda varsa istedikleri eser tabii ki ikramda bulunuyoruz” diyen Kaynak, keman, kanun, klarnet, ud, org gibi aletler çalıyor.