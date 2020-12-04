'Hem Müslüman Hem Feminist' belgeselinin fragmanı yayınlandı: Gasp edilen haklarımızın peşindeyiz

Nebiye Arı’nın yönetmenliğini yaptığı Türkiye’deki Müslüman feministleri anlatan belgesel Hem Müslüman Hem Feminist’in fragmanı yayınlandı.



Belgesel 12 Aralık’ta online olarak gösterime girecek. Türkiye’de kadınlara yönelik cinsiyetçiliğin dine dayandırılıyor olmasına karşı çıkan Müslüman feministler yayınlanan fragmanda ‘’Allah verdi, hocalar gasp etti. Gasp edilen haklarımızın peşindeyiz.’’ dedi.



Belgeselin kadrosunda; Necla Abide Ölçer, Mualla Gülnaz Kavuncu, Berrin Sönmez, Feyza Akınerdem, Selma Şirin, Rumeysa Çamdereli, Zeynep Uçar, Derya Çok, Ayşe Yıldırım, Bahar Kılınç, Sıla Türköne ve Rumeysa Nur Kara bulunuyor.