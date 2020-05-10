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Hem ekmek satıp hem müzik çaldılar

10 Mayıs 2020 19:10

Hafta sonu 24 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında, Kayserili fırıncılar hem mahalleleri gezerek ekmek sattı hem de vatandaşlara müzik dinletti. 

Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Mustafa Asım Köksal Mahallesi'nde vatandaşlara ekmek dağıtan fırıncılar, aynı zamanda hem megafondan anons yaptı hem de müzik dinletti.

Vatandaşlara ekmek dağıtan fırıncı Muhammed Işık, "Vatandaşlara bir yandan ilahi ve müzik dinletip, diğer yandan da ekmek dağıtıyoruz. Her türlü yardımda bulunuyoruz" ifadesini kullandı. 

 

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