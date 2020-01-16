T24 LogoT24 Logo
Haberler

Helikopter kar fırtınası nedeniyle kara yoluna acil iniş yaptı

16 Ocak 2020 11:47

Rusya’ya bağlı Sibirya’da bir nakliye helikopteri kar fırtınasına yakalanınca kara yoluna acil iniş yaptı.

Rusya’ya bağlı Sibirya’nın kuzeyinde bulunan Yamal’da Mİ-8 tipi Rus yapımı nakliye helikopteri, sabah saatlerinde yük alarak uçuşa geçti. Bir süre sonra helikopter güzergahında kar fırtınası baş gösterince pilot telsiz ile yardım istedi. Bunun üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından helikopter güzergahında bulunan kara yolunda güvenlik önlemleri alındı. Yol araç trafiğine kapatılarak helikopterin inişi beklenildi. Kara yolunda çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi hazır bekletildi. Pilot, belirlenen noktaya helikopter ile zor bir iniş gerçekleştirdi.

ETİKETLER

helikopteracil inişkarayolurusyasibirya

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Şubat 2020

Suriyelilerin 'sınır'da yaşamı; hava soğuk, çadır yok, sadece umut var

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşulan hareketi

Erdoğan: Kapıları açtıktan sonra geçenlerin sayısı 18 bin oldu; bu süreçte kapıları kapatmayacağız

Başına gaz kapsülü isabet eden sığınmacı hastaneye kaldırıldı

Rusya Uzmanı Yörük Işık: Her şeyi Erdoğan-Putin görüşmesi belirleyecek; Türkiye'ye sınırlı bir tampon bölge bırakılabilir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sığınmacılar, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon...

Türkiye 'durdurmayacağız' dedi; sığınmacılar, sınıra ve otogarlara akın etti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Osmanlı tarihini değiştirecek iddia: Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp...

Hatay Valiliği İdlib'den '33 şehit' haberi verdi...

İnternete erişim sorunu devam ediyor | NetBlocks: 2016'dan bu...

İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Türk birliklerinin...

Canlı Blog | 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sığınmacılar, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon...

Türkiye 'durdurmayacağız' dedi; sığınmacılar, sınıra ve otogarlara akın etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24