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Helikopter iniş yaptığı sırada düştü

Kazada 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi

26 Ağustos 2021 09:59

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü. Helikopterde Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros’unda da olduğu bildirildi.

Meksikan’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Agua Blanca de Iturbide şehrinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü. Helikopterde, Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros ile birlikte 20 kişi bulunduğu ve helikopterin keşif uçuşundan döndüğü belirtildi.

Kazada 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

MeksikaHidalgo eyaletiHelikopter iniş yaptığı sırada düştüMeksika Donanması

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