Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz gazilerine 'Lütfü Türkkan' açıklaması: Tepki konulmuştur; başkaları yaptığında da aynı sorgulamayı yapmalısınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gazisi olduğunu söyleyen vatandaşların İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili sorusu üzerine, “Tepki konulmuştur. Aynı tepki başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da erkek şiddeti sonucu katledilen mimar Başak Cengiz’in Ankara Yenimahalle’deki ailesine yaptığı taziye ziyareti çıkışında yurttaşları selamladı. Kılıçdaroğlu, buradan ayrılırken 15 Temmuz gazileri olduğunu belirterek kendisine soru yönelten vatandaşlarla olan diyalog videosunu twitter hesabından paylaştı.

"Demokrasilerde politik tepki, haktır"

Kılıçdaroğlu tweet mesajında, “Türkiye’yi karış karış geziyorum, milletimizle birlikteyim. Bazen tepki gösterenler de oluyor. Demokrasilerde politik tepki haktır ve elbette her tepki provokasyon değildir. Yeter ki birbirimizle konuşmayı başarabilelim. Birbirimizi ikna edemeyebiliriz ama mutlaka konuşmalıyız” dedi.

Taziye çadırı çıkışında bir yurttaş, Kılıçdaroğlu’na Lütfü Türkkan olayı için “Neden tepkinizi koymadınız? Burası cenaze evi, bu sorular sorulmaz ama biz bu soruları sormak zorundayız” dedi.

"Başkaları tarafından yapıldığında da aynı sorgulamayı yapmanız lazım"

Kılıçdaroğlu, yurttaşa, “Tepki koymadığımızı kim söylüyor. Biz tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, şehit ve gazi yakınlarına bir şey söyleyemez. Tepki konulmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım” yanıtını verdi.

Yurttaş, 15 Temmuz gazisi olduklarını belirterek, “O gece siz de iktidarda olsaydınız, biz o meydana çıplak ellerimizle iner, bu vatanı kurtarmak, milli irademize sahip çıkmak için canımızı yine ortaya koyardık. Partili değiliz. Şehit yakınlarını, gazileri özellikle 15 Temmuz gazilerini partiler üstü göremeyen zihniyete de kızıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu: Ayrımcılığın kaldırılmasını isteyen tek genel başkanım

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehit ve gazilerine sahip çıkanın kendisi olduğunu belirterek, “Onların paralarına çöktüler. Bütün şehit ve gaziler arasındaki ayrımcılığın kaldırılmasını isteyen tek genel başkanım” dedi.

"KHK ile bizlere "yargılanamaz" diye bir yazı çıktı"

Başka bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz gazilerinin yargılanması için soru önergesi verildiğini öne sürdü. Bir diğer yurttaş ise hükümetin çıkardığı, ancak hiçbir ayrım yapılmaksızın işlenen tüm suçları koruma altına alacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak kısmen iptal edilen yasayı kastederek “CHP’nin kendilerini mahkemeye verdiği” iddia etti. Aynı vatandaş, “Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nden bu geri döndü. Sonra da KHK ile bizlere ‘yargılanamaz’ diye bir yazı çıktı. Bununla ilgili biz üzülüyoruz. Biz yarın sizin iktidarınız olursa öyle bir gündemde, 15 Temmuz’da, bu vatan evlatları hangi pozisyonda olacak?” diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu: Bu tür olay ve provokasyonlara inanmayın"

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bütün şehitler, bütün gaziler, hiç ondan endişe etmeyin. Bu tür olay ve provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımcılığa karşıdır. 15 Temmuz şehitlerinin paralarının üzerine çökenlere karşıdır. O paraların bir hafta içinde bütün ailelere verileceğini ben defalarca söyledim. Bundan emin olmanız lazım.”