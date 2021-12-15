Hekimler ve sağlık çalışanları Ankara'da iş bıraktı: Emeğimiz ve geleceğimiz için artık g(ö)rev zamanıdır

Hekimler ve sağlık çalışanları, özlük hakları ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi yaptı. Başkent’te de Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde iş bırakan hekimler ve sağlık çalışanları, "Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplum sağlık hakkı, emeğimiz ve geleceğimiz için artık g(ö)rev zamanıdır" açıklamasını yaptı.

"G(ö)rev" sloganıyla Ankara’da yapılan eyleme, Ankara Tabip Odası, SES, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları ve Dayanışma Sendikası ile Genel Sağlık-İş üyeleri katıldı. Eyleme, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel de destek verdi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Laleş Tunç, özetle şunları söyledi:

"İktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sistemi, toplum sağlığı için artık önemli bir risk halini almış; bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır. Sağlık çalışanları ve insanımız yaşamını yitirirken onlar, sağlık sistemlerinin, şehir hastanelerinin güzellemelerini yapmaya devam etmişlerdir.

"Yasa tasarısı, TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir"

Artık yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan salgını değil algıyı yönetmeye çalışarak, kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışarak yok saymaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin, sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş, açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır. Ancak yasa tasarısı, TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Daha önce Meclis'te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve iç tüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir.

"Bu teklif bile bize fazla görülmüş"

Bizler, tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir.

"Toplum sağlık hakkı, emeğimiz ve geleceğimiz için artık g(ö)rev zamanıdır"

Ekonomi de sağlık gibi iflas etmiş durumdadır ve maaşlarımız açlık sınırının dahi altındadır. TBMM’de yaşanan bunca süreçte Sağlık Bakanı’na defalarca, yeniden yeniden seslenmemize rağmen ne yazık ki yine sessiz kalmış ve halen de kalmaktadır. Sorumlu olduğu çalışanların hakları için sessiz kalan Bakan, görevini bir kez daha yapmamıştır. İstifa, bizlere vereceği en iyi cevap halini almıştır. Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplum sağlık hakkı, emeğimiz ve geleceğimiz için artık g(ö)rev zamanıdır.

"Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir"

Sağlıkta özelleştirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı g(ö)revi, koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir, emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir. Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması, her yıla 120 gün yıpranma payı içindir. Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir."