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HDP'liler 'darbe komisyonu'nu terk etti

26 Ekim 2016 15:04

TBMM’de 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni araştırmak için kurulan komisyonda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınması nedeniyle tartışma çıktı. Kışanak'ın gözaltına alınmasıyla ilgili CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Mithat Sancar söz istedi, ancak söz verilmedi. Milletvekillerine söz verilmemesinin üzerine HDP'liler komisyonu terk etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak dün komisyona ifade vermiş, akşamında da gözaltına alınmıştı.

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HDPlilerdarbe komisyonuterk ettiGültan Kışanak

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