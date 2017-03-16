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HDP'li vekiller Edirne Cezaevi önünden AYM'ye seslendi: Üzerinizde baskı mı var?

16 Mart 2017 21:59

HDP heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tutulduğu Edirne Cezaevi'ne giden HDP heyeti, cezaevi önünde açıklama yaptı. TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, milletvekilleri Erol Dora, Kadri Yıldırım, Leyla Birlik ve eş genel başkan yardımcıları Fatma Kurtulan ve Sezai Temelli'den oluşan HDP heyeti adına açıklamayı Pervin Buldan gerçekleştirdi. AYM'ye çağrı yapan Buldan, "Milletvekillerimizin ve eş genel başkanlarımızın dosyalarını incelememeniz için üzerinizde bir baskı mı var?" diye sordu. Buldan, "3 partinin genel başkanı referandum çalışması yürütürken bizim eş başkanlarımız cezaevinde tutuluyor! AYM’nin bir an önce bu konudaki kararını vermesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Tam 133 gündür milletvekillerimiz cezaevindeler ve biz arkadaşlarımız cezaevine alındıktan çok kısa bir süre sonra AYM’ye başvurumuzu yaptık. Milletvekili arkadaşlarımızın ve eş genel başkanlarımızın bir an önce tahliye edilmelerini belirttiğimiz dilekçelerimizi AYM’ye verdik. AYM’nin yapması gereken şey Balbay ve Haberal kararını emsal göstererek milletvekillerimizi tahliye etmekti. Ancak henüz dosyalar incelemeye bile alınmamış, AYM bu dilekçeleri gündemine koymamıştır" dedi. "Kendi hukuksuzluğunuzu bizim milletvekillerimiz üzerinden mi denemeye çalışıyorsunuz. Hukuku ayaklar altına alan bu duruma nasıl tahammül ediyorsunuz?" diye soran Buldan, "Milletvekillerimizin ve eş genel başkanlarımızın dosyalarını incelememeniz için üzerinizde bir baskı mı var?" dedi.

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