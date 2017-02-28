HDP'li Taşdemir'den Bakan Soylu'ya 'işkence' tepkisi

HDP grup grubu başkanı Dilan Dirayet Taşdemir, Cizre ve Nusaybin'de köylülere yönelik işkence yapıldığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine tepki gösterdi. Taşdemir konuya ilişkin konuşmasında "Şiddete uğramış işkenceye uğramış köylülerin, kadınların fotoğraflarını görüyoruz. Ama maalesef öyle bir ülkedeyiz ki bize çıkıp bu fotoğrafların hesabını vermesi gererken içişleri bakanı dalga geçercesine bu işkenceyi sahipleniyor. Mücadelemizle bu politakaya dur diyeceğiz. İşkenceyi açık açık izlememizi isteyen siyasi aklında birgün bunun hesabını kadınlara halka mutlaka vereceğini söylemek istiyorum" dedi.