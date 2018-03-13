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HDP'li Sezai Temelli: Kalkmış Kürt halkına kurt işareti yapıyor

13 Mart 2018 18:43

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Bu ülkenin kaynaklarını böyle kullananlar sanıyorlar ki iktidarları ilelebet sürecek. Kalkmış Kürt halkına kurt işareti yapıyor. Bu işareti yapan Osmaniye'den ileri gidemedi. Sen de ancak oraya kadar gidersin. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmasını eleştiren Temelli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde: "70 milyar dolarlık fonu savaş sanayinin eline veriyorlar. Bu silahların tanıtımını Afrin'de yapıyorlar. TV'lerde izlediğiniz videoların arkasında işte bu yatıyor. Bu savaş sanayi yatıyor. Bizim komşularımızın, akrabalarımızın öldürülmesine karşıyız. Sürekli ölüm güzellemesi yapanlara karşı yaşamı savunacağız. Bu ülkenin kaynaklarını böyle kullananlar sanıyorlar ki iktidarları ilelebet sürecek. Kalkmış Kürt halkına kurt işareti yapıyor. Bu işareti yapan Osmaniye'den ileri gidemedi. Sen de ancak oraya kadar gidersin"

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