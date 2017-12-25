HDP'li Paylan: Ahmet Şık çıksın, tekrar yazsın...

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla dördü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları bugün (25 Aralık 2017) beşinci kez hâkim karşısına çıkıyor. Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Vakfı Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. Davayı takip edenler arasında bulunan HDP'li Garo Paylan "Ahmet Şık çıkacak, tekrar yazacak" dedi. Paylan sözlerine şöyle devam etti: "Savunma hakları ellerinden alınmaya çalışıyor. Arkadaşlarımız hem savunmalarını yapabilsinler hem de gazetecilik, artık beraat etsinler... Ayrıca Ahmet Şık çıksın tekrar yazsın..."