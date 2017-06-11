HDP’li Önlü ile askerin “FETÖ’cü-terörist” tartışması

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün eşi Hayriye Önlü, Nazimiye ilçesinden dönerken kent merkezine 2 kilometre kala askeri kontrol noktasında durduruldu. Burada yaklaşık yarım saat tutulan Önlü, aracın vekile ait olduğunu söylemesi üzerine noktadaki bir asker tarafından, “Ben HDP’li terörist vekil tanımam, o vekillerin hepsi terörist” diyerek azarlandı. Bu sırada evinde bulunan Alican Önlü olayı duyması ile kontrol noktasına gitti. Önlü, Meclis’in verdiği kartın olduğu, yasalara uymak zorunda olduklarını söylemesi üzerine görevli astsubayın televizyonda HDP’li vekiller için “terörist” denildiğini söylemesi dikkat çekti.