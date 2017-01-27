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HDP’li Kerestecioğlu ve Meltem Cumbul’dan ‘Leylim Ley’ performansı

27 Ocak 2017 22:46

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Strazburg’ta Meltem Cumbul’la birlikte Leylim Ley’i söyledi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Ocak ayı oturumu için Strazburg’da bulunan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar, tarihi Odysée Sinemasında, Meltem Cumbul'un başrolünde oynadığı Propaganda filminin gösterimine katıldı. Gösterimin ardından yapılan söyleşide ana gündem Türkiye’de yapılacak olan referandumdu. Kerestecioğlu, Kürkçü ve Sancar, diğer katılımcılarla birlikte izleyicilerle sohbet ettikten sonra salondan “hayır” sesleri yükseldi. Fransalı, Almanyalı, Türk, Kürt, Ermeni, Arap yüzlerce insan “hayır” diye haykırdı. Film gösterimi ve ardından gelen söyleşiyi Cumbul ve Kerestecioğlu’nun birlikte söylediği şarkı takip etti. Cumbul’un söylediği “leylim ley” şarkısına Kerestecioğlu’yla birlikte bütün salon eşlik etti.

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