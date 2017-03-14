HDP'li Kerestecioğlu: Avrupa'da reddedilen Türkiye değil, AKP'dir!

HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu Hollanda ile AKP Hükümeti arasındaki krize yönelik mecliste yaptığı açıklama yaptı. Kerestecioğlu yaptığı açıklamada, reddedilenin Türkiye olmadığını AKP olduğunu vurguladı. HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu’nun mecliste yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Birkaç gündür demokrasi demokrasi demeye başladı iktidardakiler. Kendi halkına bütün meydanları kapatmış bir iktidar hangi demokrasiden söz edebilir. Avrupa’da aşırı sağ nasıl Müslümanları düşman gösteriliyorsa AKP’de sürekli Avrupalıları, kendi dışında herkesi düşman gösteriyor. Siz bu ülkelere Türkiye’nin, halkımızın yararına olacak diplomatik veya ticari görüşmeler yapmaya gitmiyorsunuz. AKP propagandası yapmaya gidiyorsunuz. Sonra da sanki bu ülkeler Türkiye‘yi reddetmiş gibi krizin yükünü yurttaşa yüklüyorsunuz. Aslında reddedilen Türkiye değil AKP. 16 Nisan’da artık bu öfke ve mağduriyet tellallarını hak ettikleri yere gönderelim."