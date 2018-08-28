T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li Gergerlioğlu: Genel af çıkartılması Türkiye'yi rahatlatacaktır

28 Ağustos 2018 17:18

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, insanların patlama noktasına geldiğini söyleyerek genel af çağrısı yaptı. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Gergerlioğlu, bazı yüz kızartıcı suçların kenarda tutularak genel af getirilmesinin Türkiye'yi rahatlatacağını söyledi. Gergerlioğlu, "Meclis'in açılmasıyla bir genel affın gündeme gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Bazı yüz kızartıcı suçlar kenarda tutularak genel af getirilmesi Türkiye'yi rahatlatacaktır. Benim şahsi fikrim bu. Af konuşulacaksa alanı genişletilmeli, çok zor durumdaki insanlara bir umut ışığı yakılmalı. 500 bine yakın kişi denetimli serbestlik içinde. 70 bin tutuklu var geri kalanı mahkum 246 bin cezaevlerinde insan var ve her geçen gün artıyor. İnsanlar patlama noktasında ve buna devletin çözüm bulması gerekir. Af, cezaevlerinin ve cezaevlerinde yakınları olanların en önemli konusu" dedi.

ETİKETLER

hdpömer faruk gergerlioğlugenel af

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2020

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcu darp edildi

Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

Dövülen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında tanıklar ortaya çıktı...

İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi...

CHP'nin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı tek geçen isim İmamoğlu...

Uyuşturucu baronu Zindaşti davasında hâkim ve savcıların ifadeleri ortaya çıktı:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24