HDP'li Filiz Kerestecioğlu: Burası mevki partisi değildir

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın açıklamalarına ilişkin konuştu. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın açıklamalarına ilişkin, “Biz renkli bir partiyiz. Burası her rengin her kimlikten her inançtan insanın partisidir. O nedenle o sözler bizi karşılamıyor. Hiçbir şekilde bizim düşüncelerimizi yansıtmıyor. Burası mevki partisi de değildir” dedi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM’de Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt’u ziyaret etti. Kerestecioğlu, “Basın özgür olmazsa hiç kimse özgür değil diye düşünüyorum” dedi. Hasip Kaplan’ın açıklamalarını anımsatılması üzerine Kerestecioğlu, “Biz renkli bir partiyiz. O en başta söylediğimiz ‘bizler’ var ya biz oyuz, yani halen bizleriz. Dolayısıyla burası halkların kardeşliğinin partisidir. Burası her rengin, her kimlikten, her inançtan insanın partisidir. O nedenle o sözler bizi karşılamıyor. Hiçbir şekilde bizim düşüncelerimizi yansıtmıyor. Burası mevki partisi de değildir” dedi.