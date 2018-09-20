HDP'li Erkan Baş'tan 'işçiler sudan sebeplerle ayaklandı' diyen Fatih Altaylı'ya cevap

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, 3. havalimanı işçilerinin sudan sebeplerle ayaklandığını savunan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıtlar verdi. "Fatih Altaylı'ya 24 saat o şantiyede yatmasını rica ediyorum. Gitsin 24 saat o iş koşullarında çalışsın şuanda aldığı aylığı ben kendi cebimden vereceğim" diyen Erkan Baş, işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili de, "Orası Nazi kampı gibi" benzetmesini yaptı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı 16 Eylül tarihli köşe yazısında 3. Havalimanı'nda yaşanan kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerden bahsetmişti. Sendikaların birdenbire aslan kesildiğine dikkati çeken yazar, “4 yıl dayandık 5 hafta daha idare ederiz' demeleri daha makul bir insan tavrıyken, hayırdır inşallah!" vurgusu yapmıştı.