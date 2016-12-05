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HDP’li Ahmet Yıldırım: İktidara itiraz eden herkes terörist!

05 Aralık 2016 22:21

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, bütçe görüşmelerinde hükümet ve politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Yıldırım’ın konuşması şöyle: Bu yargılama değil. Güç siyasetiyle intikam alınıyor. Ayrıca cezaevine alınmaları tutuklanma değil, rehin almadır. Ya 59’umuzu da alacaksınız ya da arkadaşlarımızı serbest bırakın. Bunun ötesi yargının değil parlamentonun ayıbıdır. İdris Baluken sadece konuşmalarından dolayı tutuklu. Bir siyasetçi konuşmayacak da ne yapacak. Selahattin Demirtaş propogandadan tutuklu. Bir siyasetçi propaganda yapmayacak da ne yapacak? İtiraz eden herkes 'terörist' zaten. 90 yıllık Cumhuriyet gazetesi yazarları terörist! Bu bir safsata. Şehir efsanesi değil, Saray efsanesi. Buna alışmayacağız. Bizi teröristlikle suçlayanlar, uygulamalarının Hitler dönemiyle benzerliğine baksınlar.

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