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HDP'den Erdoğan'ın Kaftancıoğlu sözlerine yanıt: Üfürükten fezlekelerle ceza veriliyor

16 Ocak 2018 19:33

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin haftalık grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HDP'li milletvekillerine yerel mahkemelerde verilen cezaların da "üfürükten fezlekelerle" verildiğini savunan Kemalbay, şöyle konuştu: "Siyasi meşruluğunu yitiren AKP-Saray rejimi muhaliflerini operasyonlarla etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Bu çerçevede özellikle HDP'li milletvekillerine yönelik saldırıların hukukla, adaletle ve vicdanla bağı kalmadı. Geçen hafta İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay ceza verdiler. Abdullah Zeydan'a 8 yılı aşkın ceza verdiler. Bu cezaların aslında bu kürsüde yaptığı konuşmalardan kaynaklı olduğunu görürsünüz. Siyaset yaptıkları için, bu ülkenin egemenlerinin beğenmediği tarzda gerçekleri ortaya koydukları için milletvekillerimize Fetullahçı yapıların hazırladığı üfürükten fezlekelerle cezalar verildi." Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yeni seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sert tepki gösteren Kemalbay, şöyle devam etti: "Ben CHP İstanbul İl Başkanı'na başarılar diliyorum. AKP-Erdoğan iktidarının sevgili Canan Kaftancıoğlu'na yönelik nefret dilini linç kampanyasını kınıyorum. Görünen o ki ateş bacayı sarıyor. CHP içindeki demokratik mücadelenin parçası olma arzusunun, evrensel değerlere sahip çıkma arzusunun, kardeşliği, barışı dillendirmesi mevcut iktidarın büyük korkusudur. Bugün neredeyse grup konuşmasının yarısı bu konuya ayrıldı. O kadar büyük bir utanç ki bu kendisini alkışlamak için oraya getirilen amigolara sayın Kaftancıoğlu yuhalatılıyor, linç ruh haliyle hedef gösteriliyor."

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