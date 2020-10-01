HDP'ye Karadenizlilerden destek ziyareti: "Karadenizliyiz, HDP’liyiz bizi de tutuklayın"

Karadenizli bir grup vatandaş tulum ve horonlar eşliğinde HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti, destek sloganları attı. Vatandaşlar “Amasyalıyım HDPliyim, arama buradayım”, “Giresunluyum HDP’liyim beni de tutukla” pankartları açtı.

Heyeti HDP Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, MYK üyeleri ve parti çalışanları karşıladı.

Bizi susturmaya çalışanlar unutmasın irademiz çelikleşmiştir

HDP’nin pandemi koşullarında açık havada ziyaretçileri karşılamak üzere parti binasının arkasında hazırladığı alana gelen yurttaşlar burada “HDP halktır” sloganları attı. Gelen heyet adına konuşan Nuray Bedirkurum, Karadeniz halkını temsilen HDP’yi ziyaret ettiklerini belirterek, “HDP’yi dik duruşundan, barıştan, kardeşlikten koparmaya çalışanlar bugün bu bahçeye iyi baksınlar. Bu bahçe Karadeniz’de halkların kardeşçe yaşadığı bir bahçedir. Bugün bu bahçenin ışığını söndürmeye çalışanlar, karanlık kuyulara hapsetmek isteyenler bilsinler ki bu irade bunların bin beteriyle sınanmış, çelikleşmiştir. Asla boyun eğmeyeceğiz, ilk seçimlerde kaybetme duygusunu onlara yaşatacağız” diye konuştu.

Karadenizli grubun ziyaretini çok anlamlı bulduklarını belirten Alican Önlü ise, “Karadeniz halkının partimize verdiği destek ve dayanışması saldırılara karşı gücümüze güç katıyor. Bu dayanışma faşizmi geriletecektir” dedi.