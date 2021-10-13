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HDP: Yaşamımı, geleceğimi, memleketimi karanlığa teslim etmem diyenler burada mı?

"Nefret mi, yaşam mı? Biz yaşamdan yanayız" 

13 Ekim 2021 21:26

Halkların Demokratik Partisi tarafından "Yaşamımı, geleceğimi, memleketimi karanlığa teslim etmem diyenler burada mı?" notuyla paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Bunlar terörist", "Bu adam gazeteci değil", "Bunlar ateist" sözleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kullandığı "Be hey densiz", "Alçaksın ve şerefsizsin", "Baş üstünde baş" ifadeleri yer aldı. Videonun sonunda "Nefret mi, yaşam mı? Biz yaşamdan yanayız"  denildi. 

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