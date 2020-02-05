HDP Van Milletvekili: Çığ bölgesinde, profesyonel görevlilerden daha fazla sivil vardı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere yönelik arama-kurtarma çalışmaları sırasında, bölgeye giden ekiplerin üzerine çığ düştü. Facia sonrası bölgeye giden HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, "Orada profesyonel görevlilerin yanı sıra, onlardan iki üç kat fazla sivil vardı" dedi.

İlk çığ düşmesinin ardından meydana gelen ikinci çığdan sonra büyük bir tedbirsizliğin ortaya çıktığına değinen Sarısaç, "Aslında bölgenin kaderini anlatan bir mesele net bir şekilde önümüze koyuldu. Bahçesaray ilçesi, kışın 6 ay boyunca çığ ve hava şartları sebebiyle Van'la ilişkisi kesilen bir yer. Orada bunun kar tünelleriyle önlemi alınabilirdi. Bir girişimde bulunuldu ama yarım yamalak bırakıldı. Dün çığın düştüğü yer, her zaman çığ düşen yerlerden bir tanesi. Dün 7 insanımızı yitirdik ve iki kişi de çığ altında kalmıştı. Bunları kurtarmaya giden ekip ikinci bir çığın altında kaldı" dedi.

Sarısaç, "Bugün de gördüğümüz, devlet kurumları her ne kadar orada sadece profesyoneller çalışıyor dese de aslında böyle bir şey yok. Orada profesyoneller vardı ama onların iki-üç katı sivil insanlar da vardı. Korucularla, bekçilerle güvenlik güçleriyle bir kurtarma çalışması yapıldı. Orada cansiperane bir şekilde kurtarma çalışması yapanlar aslında orada olmaması gereken insanlardı. Bunun eğitimini almamış kişilerdi. Bu yüzden de bugünkü felaket daha büyük oldu" ifadelerini kullandı.