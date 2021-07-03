HDP'den 'Türkiye’den Adalet Manzaraları' paylaşımı: ''Ben Gülistan Doku; kayıp bedenim adalet arıyor. Beni bulun!''

T24 Video Haber Merkezi

HDP, 'Türkiye'den Adalet Manzaraları' isimli belgesel hazırladı. Geçtiğimizde günlerde belgeselin fragmanını yayınlayan HDP'nin hazırladığı belgeselde Şen Yaşar ailesinin verdiği hukuk mücadelesi, Diyarbakır'da Nevruz alanı girişinde vurulan Kemal Korkut'un hikayesi, IŞID tarafından yapılan Suruç saldırısı, Osman Kavala davası, HDP'li vekillere yönelik davalar ve Türkiye'de toplumsal hafızaya kazınan olaylar konu ediniliyor.

HDP'nin sosyal medya hesaplarından belgesele ait bir kesit paylaşıldı. ''Ben Gülistan Doku; kayıp bedenim adalet arıyor. Beni bulun!'' ifadeleriyle paylaşılan kesitte, 5 Ocak 2020 tarihinde üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun ailesinin verdiği mücadeleye yer verildi.

Yayınlanan videoda, Doku'nun annesinin söylediği Kürtçe ağıt da yer aldı.